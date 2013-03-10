В Крыму легковушка не разминулась с автобусом, есть жертвы

При столкновении легкового автомобиля и рейсового автобуса в Крыму погиб один человек, 13 пострадали.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, 10 марта в 12 25 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в АР Крым поступило сообщение о ДТП, которое произошло на автодороге Симферополь-Евпатория, возле поворота на село Межгорное. Легковой автомобиль Хонда столкнулся с рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту Саки-Симферополь.

В результате автомобильной аварии 1 человек погиб, 13 пострадали (пассажиры автобуса и легкового автомобиля), 7 из них доставлены в медицинские учреждения города Симферополь.

На место происшествия для координации действий выезжала мобильно-оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в АР Крым, оперативно-спасательный автомобиль и 1 отделение ДПРЧ-5 г. Симферополя, 6 карет "скорой помощи", сотрудники ГАИ.

Водитель автобуса был заблокирован в собственном кресле. Спасатели освободили его с помощью спецтехники и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Кроме того, спасатели деблокировали погибшего и пострадавшего из автомобиля Хонда.

Жизнь водителя иномарки, к сожалению, спасти не удалось, он погиб до прибытия помощи.

Также спасателями была оказана помощь медицинским работникам в транспортировке пострадавших.

Причины и обстоятельства ДТП выясняют эксперты.

Напомним, сегодня, 10 марта, в Крыму иномарка протаранила машину скорой помощи. В результате ДТП погиб один человек, еще пятеро серьезно пострадали.