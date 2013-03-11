Под Днепропетровском банда ограбила инкассаторов на 490 тысяч долларов

В Днепропетровской области банда, в состав которой входили бывшие правоохранители, напала на автомобиль инкассаторов и завладела суммой в размере 490 тыс. долл. Об этом рассказал начальник ГУ МВД в Днепропетровской области Виктор Бабенко.

В состав банды входили бывшие милиционеры и тюремщики, которые были уволены из ведомств незадолго до ограбления, сообщает Корреспондент.net.

"В составе группы был один наш бывший сотрудник, которого из органов уволили за пристрастие к азартным играм. Также среди преступников был один бывший работник пенитенциарной службы", - рассказал Бабенко.

По его словам, еще в середине февраля сотрудники милиции получили информацию о том, что группа лиц намеревается совершить ограбление инкассаторской машины, перевозящей денежные средства.

7 марта правоохранители зафиксировали сбор группы в Днепропетровске, после чего злоумышленники выехали на трех автомобилях в сторону Грибовки.

Переодевшись в форму сотрудников ГАИ, злоумышленники выехали на трассу на автомобиле с атрибутикой Госавтоинспекции. Другие машины отслеживали движение инкассаторской машины.

"Пост ГАИ, расположившийся на трассе, не вызывал ни у кого никаких подозрений. В инкассаторской машине находились трое охранников - работников одного из охранных предприятий. Позже мы выяснили, что один из охранников был наводчиком грабителей. Под угрозой двух автоматов и карабина охрану автомобиля вывели из машины. У проезжающих по трассе водителей не возникло никаких подозрений, так как внешне это выглядело как задержание злоумышленников работниками ГАИ", - рассказал Бабенко.

Завладев инкассаторской машиной, в которой находились денежные средства в размере около 490 тыс. долл., преступники переоделись в свою гражданскую одежду и попытались скрыться. Один из автомобилей засекли правоохранители в самом начале операции, остальные две машины с преступниками задержали в Днепропетровске.

В результате проведенной операции были задержаны 6 человек, изъято огнестрельное оружие: 3 карабина "Сайга", 2 обреза, 5 пистолетов, а также 3 комплекта формы работников ГАИ и сумка с деньгами.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбойное нападение с оружием, совершенное группой лиц).

Ранее "Главред" сообщал, что в июле 2012-го в Киеве сотрудник банка украл из инкассаторской машины 240 тыс. грн и 5 тыс. долл.

фото: dtkatr.ru