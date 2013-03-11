Подробности ДТП на Кировоградщине: погибли три человека, опубликованы фото

Количество жертв кровавого ДТП на железнодорожном переезде в Кировоградской области, которое произошло 9 марта, возросло до трех человек.

Напомним, что в субботу, в 13.00 на 1 км автодороги Светловодск - Недогарки, на железнодорожном переезде перегона Светловодск - Разъезд, произошла авария с участием автобуса "Mersedes benz 310D" и тепловоза.

В результате ДТП трое пассажиров автобуса погибли, а еще четверо пассажиров получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Сейчас продолжается следствие.

Ранее "Главред" сообщал, что в результате аварии погибли два человека, еще четверо – пострадали.