Подробности ДТП в Крыму: два медика погибли по вине мажора из СБУ

История с ДТП, которое произошло в крымской Феодосии, когда в карету скорой помощи на полном ходу врезался "Фольксваген", стала обрастать подробностями. Оказалось, что в результате аварии погибли два медика – фельдшер и врач, а за рулем злополучной иномарки сидел молодой парень с корочкой СБУ, сообщает "Сегодня".

Издание напомнило, что на месте погибла 26-летняя фельдшер Алиме Берберова. Спустя несколько часов в больнице от полученных травм скончался 55-летний врач Игорь Сергеев. Сейчас в городской больнице в тяжелом состоянии находятся оба водителя, пациент скорой и его отец, который сопровождал сына.

Несчастье случилось из-за того, что неотложка с включенным спецсигналом и на большой скорости двигалась на красный свет, так как врачи спешили доставить в больницу 22-летнего парня, впавшего в кому, однако 32-летний водитель легковушки по неизвестным причинам не пропустил медиков.

Сын погибшего врача Олег Сергеев написал на своей странице в одной из соцсетей, что за рулем "Фольксвагена" находился сотрудник СБУ. По мнению молодого человека, удостоверение сотрудника спецслужбы спасет водителя от тюремного срока: "Мой папа и фельдшер спасали жизнь молодого парня, состояние у него было критическое, его везли с сиреной и маяками, но так как погонам закон не писан и правила дорожного движения тоже, в них, нарушая все правила, ударила тачка, в которой летел какой-то СБУшный мажор, которого сейчас отмазывают. Свидетели видели, как после аварии с "Фольксвагена" поспешно скручивали номера".

В феодосийском городском отделе СБУ подтвердили, что водитель легкового автомобиля имеет отношение к спецслужбам, однако в штате у них он не состоит. "Это не мой сотрудник", — отрезал начальник отдела Андрей Порвалов. А вот как заявили в пресс-службе прокуратуры АРК, на сегодня уже начато уголовное производство по факту нарушения ПДД, приведшего к гибели людей: "На место аварии выезжали работники прокуратуры Феодосии, и в производстве назначен ряд экспертиз. Проверяется причастность к происшествию сотрудников правоохранительных органов".

Ранее "Главред" сообщал, что авария произошла 9 марта. На перекрестке не разминулись "Фольксваген Пассат" и "скорая". В аварии погибла 26-летняя фельдшер. 55-летний врач в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

фото: ugorod.crimea.ua, видео: youtube.com