Тройное убийство на Ровенщине: зять зарезал тещу и дедушку с бабушкой

В воскресенье, 10 марта, в Рокитновском районе Ровенской области произошло тройное убийство. Зверски зарезана была семья - 78-летний отец Василий, 73-летняя мать Варвара и их 44-летняя дочь Вера.

К утру 11 марта эксперты-криминалисты и сотрудники уголовного розыска выяснили, что к преступлению, произошедшему в с.Рокитное, причастен 23-летний Роман, сожитель 21-летней Галины, дочери погибшей Веры. Молодые люди еще в декабре 2012 года приехали к матери в гости из села Терново Закарпатской области. Роман и Галина имеют двух малолетних детей.

Сейчас решается вопрос о задержании подозреваемого в порядке статьи 208 УПК Украины и конвоирования в изолятор временного содержания Ривненского горотдела милиции. Подозреваемый ранее не судим, только привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство по ст.173 КУоАП.

Оказалось 23-летний парень убил родственников жены из корыстных побуждений. Зная о деньгах, которые имела семья, преступление спланировал. Сейчас открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.2 п.1 ст.115 УК Украины (преднамеренное убийство - двух или более лиц). Правоохранители утверждают, что у следствия есть достаточно веские доказательства, что подтверждается показаниями свидетелей и вещественными доказательствами, обнаруженными и изъятыми при осмотре места происшествия.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Следствие продолжается.

Ранее "Главред" сообщал, что в Одессе была вырезана семья из трех человек. Убиты были 54-летняя мать, ее 17-летний сын и его 16-летная подруга, школьница.

фото: xxivek.com.ua