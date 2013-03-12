Масштабное ДТП на трассе "Киев-Одесса" заблокировало движение транспорта

12 марта, на 270 километре трассы "Киев-Одесса" в направлении Одессы произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, которое заблокировало движение транспорта.

По словам очевидцев происшествия, участниками ДТП стали две грузовые машины. Одна из них перевозила бревна, другая – кирпич, пишет "Трасса Е-95".

"Фура, груженная лесом, – в хлам. Лежит на боку у обочины. Позади, метрах в 30, "КамАЗ" с кирпичом с развороченным прицепом. Обе полосы засыпаны бревнами и кирпичами. ГАИ присутствует. Объезд по встречке", – рассказали очевидцы происшествия.

О пострадавших в ДТП не сообщается.

Напомним, 10 марта в Крыму легковушка не разминулась с автобусом. В результате аварии один человек погиб, 13 пострадали.