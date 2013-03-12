В российском СИЗО повесился украинец

В Воронеже в камере следственного изолятора повесился гражданин Украины.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на местное управление Следственного комитета России.

Так, уже установлено, что 44-летний мужчина 12 марта покончил жизнь самоубийством, повесившись на двухъярусной кровати.

Он содержался под стражей в связи с запросом правоохранительных органов Украины, которые требуют его выдачи для привлечения к уголовной ответственности.

Отметим, что самоубийства нередки в украинских местах лишения свободы.

Так, в январе повесился заключенный Алексеевской исправительной колонии в Харькове.