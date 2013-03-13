В Украине погиб чемпион мира по бальным танцам

Чемпион мира по бальным танцам, 13-летний Илья Горшенин, погиб в автомобильной катастрофе в Донецкой области.

Его партнерша Дарья Кривко госпитализирована, сообщает "Первый национальный".

Трагедия произошла на трассе между Краматорском и Дружковкой. Танцоры ехали на тренировку в Харьков.

Погиб также водитель автомобиля. Четвертый пассажир машины попал в больницу.

По предварительной версии ГАИ, водитель не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в дерево.

В прошлом году Дарья и Илья стали лучшими среди сотни лучших танцевальных пар всего мира.

Горшенин был также победителем престижного конкурса по бальным танцам, который проходил в британском Блэкпуле.

Напомним, как сообщал "Главред", 10 марта стало известно о гибели в Египте актрисы Оксана Гайвась, внучка выдающегося украинского архитектора Анатолия Добровольского.

Катаясь в пустыне, девушка не справилась с управлением, вылетела из квадроцикла и ударилась головой. После трех дней в коме она умерла.

Фото: Gazeta.ua