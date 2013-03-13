В Украине погиб чемпион мира по бальным танцам

В ДТП погиб победитель чемпионата мира по бальным танцам, 13-летний Илья Горшенин.
Его партнерша Дарья Кривко госпитализирована, сообщает "Первый национальный".
Трагедия произошла на трассе между Краматорском и Дружковкой. Танцоры ехали на тренировку в Харьков.
Погиб также водитель автомобиля. Четвертый пассажир машины попал в больницу.
По предварительной версии ГАИ, водитель не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в дерево.
В прошлом году Дарья и Илья стали лучшими среди сотни лучших танцевальных пар всего мира.
Горшенин был также победителем престижного конкурса по бальным танцам, который проходил в британском Блэкпуле.
Напомним, как сообщал "Главред", 10 марта стало известно о гибели в Египте актрисы Оксана Гайвась, внучка выдающегося украинского архитектора Анатолия Добровольского.
Катаясь в пустыне, девушка не справилась с управлением, вылетела из квадроцикла и ударилась головой. После трех дней в коме она умерла.
Фото: Gazeta.ua