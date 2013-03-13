В ДТП на Черниговщине погибли трое иностранцев

В ночь на среду, 13 марта, в Черниговской области произошло ДТП, жертвами которого стали трое иностранцев.

В 4:15 вблизи с. Вертиевка Нежинского района на 55 км автодороги Кипти – Глухов - Бачевск автомобиль Volkswagen Caddy с полуприцепом врезался в молоковоз DAF. В результате происшествия погибли 3 человека, из них 2 граждан Молдовы и 1 гражданин Российской Федерации.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование. На месте происшествия работала оперативная группа Управления ДСНС в Черниговской области.

Ранее "Главред" сообщал о другом масштабном ДТП, которое произошло на Черниговщине. В июле 2012-го автобус с российскими паломницами съехал с трассы и рухнул в кювет. Погибли 16 женщин.