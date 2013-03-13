Во Львове горела "Перша приватна броварня"

Во Львове в недействующем кирпичном здании на территории ООО ТПК "Перша приватна броварня "Для людей - як для себе!" возник пожар.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Львовской области.

Всего за 30 минут пожар удалось ликвидировать, таким образом, не допустив распространения пламени на расположенное рядом здание.

В результате пожара огнем была уничтожена деревянная обрешетка крыши на площади 40 м кв.

На месте происшествия работала оперативная группа ГУ ГСЧС во Львовской области. В результате пожара погибших и травмированных нет.

Причина и ущерб от пожара устанавливаются.

Напомним, 9 марта, в Хмельницкой области в селе Ивоненцы в результате пожара в жилом доме. Во время тушения пожара обнаружены тела трех человек (женщины - 1928 г.р. и 2 мужчин - 1948 г.р. и 1973 г.р.).



Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.