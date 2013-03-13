Масштабная катастрофа под Одессой: у побережья обнаружено нефтяное пятно площадью 840 тыс. м кв

Одесской области грозит экологическая катастрофа из-за разлива нефтепродуктов в Черном море с затонувшего судна "Nikolay Bauman. Площадь нефтяного пятна составляет более 840 тысяч квадратных метров.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области

По данным Дунайской прокуратуры, нефтепродукты попали в воду с теплохода "Nikolay Bauman", затонувшего в районе Старостамбульского устья на расстоянии 5 км от нулевого километра в Черном море.

Судно, направлявшееся из Турции в порт Херсон с грузом гипса (по некоторым данным, около трех тысяч тонн) и оборудования, получило пробоину и затонуло 6 марта. Обошлось без жертв – все 11 членов экипажа спаслись на шлюпке.

В машинном отделении теплохода находилось 4 тонны горюче-смазочных материалов.

Как сообщили в пресс-службе, сейчас органы государственного контроля устанавливают объем нефтепродуктов, попавших в водную среду, рассчитывают причиненный окружающей среде ущерба и принимают меры по привлечению к установленной законом ответственности виновных лиц.

Также организованы меры по ликвидации последствий загрязнения.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения об уголовных правонарушениях с предварительной квалификацией "загрязнение моря" и "нарушение правил охраны вод".

Прокуратура также занялась еще одним случаем разлива нефтепродуктов – загрязнение было обнаружено в акватории Ренийского морского торгового порта, на Дунае, вдоль причала и вблизи судна "TEMEXRON-2" Размер загрязненной водной поверхности реки составляет около 800 метров.

Досудебное расследование взято на контроль прокуратуры области.