В харьковском институте во время опыта произошел взрыв, есть жертвы

В среду, 13 марта, в Харькове в 16-этажном здании "Института проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного", взорвался баллон электролизной установки. Погиб один человек, еще один с ранениями попал в больницу.

Взрыв произошел во время проведения опыта в лаборатории на 5-м этаже. Большего количества жертв удалось избежать потому, что не было последующего горения.

В результате взрыва 1 человек погиб и 1 пострадал. В состоянии средней степени тяжести он был госпитализирован в городскую больницу. Разрушения лаборатории не было.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование. На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

Ранее "Главред" сообщал, что в декабре 2012-го в Харькове в 16-этажном доме по Московскому проспекту, 248 Г, взорвался газовый баллон - погибли четыре человека, в том числе годовалый ребёнок.