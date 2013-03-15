Жена Реброва устроила ДТП, погибла женщина – СМИ

В четверг, 14 марта, вечером в Киеве на Столичном шоссе произошло ДТП. Range Rover протаранил ВАЗ-2104, в результате чего погибла женщина. За рулем внедорожника якобы была жена футболиста Сергея Реброва.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Автополигон.инфо.

Как пишет издание, авария случилась приблизительно в 20.00, на Столичном шоссе, менее чем в километре от базы ФК "Динамо". Предварительно установлено, что автомобиль Range Rover двигался по Столичному шоссе от поселка Конча-Заспа в направлении Киева.

По предварительным данным, женщина за рулем Range Rover не справилась с управлением своего люксового внедорожника и выехала на полосу встречного движения (удар Рейндж Роверу пришелся в передний правый угол), где протаранила ВАЗ-2104, который от удара перевернулся.

В результате ДТП молодая женщина-пассажир ВАЗ-2104, которая находилась на переднем сидении, получила смертельные травмы. Когда ее извлекли из автомобиля и передали медикам она еще дышала, но через считанные минуты скончалась…

Врачи "скорой" госпитализировали с серьезными травмами водителя ВАЗа. Женщина-водитель Range Rover по предварительным данным не пострадала.

На месте ДТП журналисты заметили Реброва, который приехал на спорткаре Aston Martin. Экс-футболист был взволнован и даже поссорился с журналистами.

Из собственных источников изданию удалось узнать, что за рулем Range Rover якобы находилась супруга Реброва.

Издание предположило, что помимо скользкой дороги из-за дождя и тумана ДТП могли спровоцировать превышение скорости и, как ни странно, сильно изношенная резина на задней оси внедорожника.

Ранее "Главред" сообщал в ДТП попал другой экс-динамовец Андрей Шевченко – после матча сборной Украины со Швецией в его машину в центре Киева врезался китайский автомобиль (ВИДЕО).

фото: avtopoligon.info, видео: tsn.ua