Подробности кровавого ДТП в Феодосии: больной вышел из комы

История с кровавым ДТП в Феодосии, произошедшего по вине сотрудника СБУ, во время которого погибли два человека, получила свое продолжение. Пациент, которого в состоянии комы везли в салоне "скорой", пришел в сознание.

Сергей Васинский отделался только несколькими ушибами и сотрясением мозга, в то время как двое врачей "скорой" погибли, а еще трое человек - водители "скорой" и легковушки, а также отец пациента - получили тяжелые травмы, сообщает ТСН.

Он до сих пор не верит в то, что произошло. Говорит, помнит только, как пошел в ванную после работы. Очнулся уже в больнице.

"Я уснул в ванной. Просто пришел с работы и захлебнулся", - рассказал потерпевший.

Отец пациента, который теперь находится в соседней с сыном палате, хорошо помнит аварию.

"Ради моего сына погибли двое людей. Это герои... Не знаю, как выразить всю ту боль людям, которые потеряли... Это были хорошие и добрые люди, которые спасли моего сына... Я выражаю свои соболезнования", - говорит отец Андрей Васинский.

Его сына спас 56-летний врач "скорой" Игорь Сергеев. В момент удара, он накрыл собой пациента. И даже умирая на операционном столе, он раздавал распоряжения коллегам по лечению пациента.

"Мой папа и фельдшер спасали жизнь молодого парня, состояние у него был критическое, его везли с сиреной и маяками, но поскольку погонам закон не писан, и правила дорожного движения тоже, в них, нарушая все правила, ударила тачка, в которой летел СБУшний мажор, которого сейчас отмазывают", - сообщил в соцсетях сын погибшего врача.

Ранее "Главред" сообщал, что несколько дней назад легковой автомобиль "Фольксваген", за рулем которого находился сотрудник СБУ, протаранил "скорую", которая с включенной сиреной и проблесковыми маячками проезжала перекресток. Погибли двое медиков.

Позже СБУ подтвердила причастность своего сотрудника к аварии и пообещала, что все обстоятельства происшествия будут тщательно расследованы, а виновные понесут наказание.

видео: ТСН