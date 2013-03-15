Подробности ДТП с женой Реброва: погибшая была на 5-м месяце беременности

Погибшая 14 марта в ДТП с участием жены тренера киевского "Динамо" Сергея Реброва молодая женщина была на пятом месяце беременности.

19-летняя киевлянка вышла замуж за 20-летнего парня только месяц назад, сообщает ТСН.

Муж погибшей находится в сознании. Его состояние оценивают как стабильное.

Ранее "Главред" сообщал, что за рулем внедорожника Range Rover, который протаранил ВАЗ-2104 молодой семьи, стала Людмила Реброва, - жена экс-футболиста "Динамо" Сергея Реброва.

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Напомним, что ее внедорожник выехал на встречную полосу, где протаранил "Жигули", которые от удара перевернулись. Молодая женщина, находившаяся на переднем сидении, получила смертельные травмы. Когда ее извлекли из автомобиля и передали медикам она еще дышала, но через считанные минуты скончалась.

фото: tsn.ua