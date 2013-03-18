Смертельная авария с участием жены Реброва: все подробности

В четверг, 14 марта, в Киеве на Столичном шоссе произошла серьезная авария. Range Rover протаранил ВАЗ-2104, в результате чего погибла молодая женщина.

За рулем внедорожника была жена бывшего футболиста, а сейчас тренера киевского "Динамо" Сергея Реброва Людмила. Сам спортсмен подтвердил эту информацию.

Пострадавший в ДТП, Владимир Веременко, попал в больницу с тяжелыми травмами. Погибла его жена Евгения. Она находилась на 5-м месяце беременности.

Девушка была похоронена на Лесном кладбище, при этом медики не пустили ее мужа на похороны из-за плохого самочувствия.



Авария произошла приблизительно в 20.00 менее чем в километре от базы ФК "Динамо". Предварительно установлено, что автомобиль Range Rover двигался по Столичному шоссе от поселка Конча-Заспа в направлении Киева. По предварительным данным, жена футболиста не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и протаранила ВАЗ.

Авария с женой Реброва: больше подробностей ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ

По данным СМИ, Сергей Ребров практически сразу прибыл на место аварии. Кроме того, издание "Багнет" со ссылкой на очевидцев сообщило, что с внедорожника вскоре после аварии сняли номера.

Позже в ГАИ рассказали некоторые подробности автокатастрофы. Больше о них читайте здесь.

Аварию прокомментировал и сам Сергей Ребров. По данным "Сегодня", спортсмен сказал, что для него с женой смертельная ДТП - большая трагедия.

Вместе с тем, друзья пострадавшего мужчины и его погибшей жены поделились воспоминаниями о Евгении. Кроме того, они рассказали, что ее муж никогда не ездил быстро, особенно, когда ехал вместе с беременной женой.

фото: avtopoligon.info, фото: segodnya.ua, фото: tsn.ua, видео: bagnet.org, видео: tsn.ua