ДТП с участием жены Реброва: пострадавший в сознании, но с тяжелыми травмами

Владимир Веременко, водитель автомобиля ВАЗ-2104, который столкнулся с Range Rover жены известного футболиста и тренера киевского "Динамо" Сергея Реброва, получил тяжелые травмы, но сейчас находится в сознании. Об этом сообщает "Сегодня": журналисты издания посетили больницу, в которой находится пострадавший.

Напомним, в результате аварии, которая произошла в районе Конча-Заспы, также погибла беременная жена Веременко.

Пострадавший сейчас лежит в отделении политравмы с серьезными повреждениями.

К пациенту журналистов не пустили, под его палатой дежурят родители и брат.

"Сын в сознании, – рассказал отец Владимира. – Ему сегодня сделают томограмму тазобедренной кости, и тогда станет понятнее, насколько серьезны у него травмы".

Напомним, авария произошла вечером 4 марта.

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Фото: Сегодня.