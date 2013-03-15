В ГАИ рассказали подробности аварии с участием жены Реброва - СМИ

В Госавтоинспекции рассказали подробности ужасной автокатастрофы с участием жены Реброва.
По мнению ГАИшников, расследование усложняется тем, что асфальт был мокрым, и на нем не осталось следов от шин.
Сама же Людмила Реброва рассказала, что она двигалась по своей полосе, когда почувствовала сильный удар. Об этом свидетельствует еще и то, что тяжелый джип остался на своей полосе.
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Однако, на сайте avtopoligon.info сообщается, что у внедорожника была сильно изношена резина на задней оси. То есть Range Rover не мог быстро затормозить, а на большой скорости на мокрой дороге авто могло занести.
Напомним, 14 марта, недалеко от тренировочной базы ФК "Динамо" в Конча-Заспе поризошла авария с участием жены Сергея Реброва Людмилы. Погибла супруга пострадавшего водителя "Жигулей", который сейчас находится в больнице.