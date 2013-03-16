На Львовщине из-за снега обвалилась крыша в колонии

Во Львовской области из-за снегопадов Дрогобычская исправительная колония №40 осталась без теплоснабжения.

Инцидент произошел в результате обрушения крыши в котельной, которая обеспечивала подачу тепла в исправительное заведение, передает УНИАН.

Обрушение крыши произошло 15 марта, около 17:30.

В результате падения крыши котельная оказалась практически полностью разрушенной. В результате обвала пострадал 24-летний осужденный, который на этот момент находился в помещении котельной, он получил травму ноги.

Руководство исправительного заведения, в котором отбывают наказание 1140 осужденных, решило включить электрообогреватели и выдать заключенным дополнительную одежду.

В заведении также работает 50 человек обслуживающего персонала.

Напомним, как сообщал "Главред", за одоин день 15 марта на территории Львовской области выпала норма осадков за три месяца - высота снежного покрова в среднем достигает 29 сантиметров.