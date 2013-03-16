Из колонии под Кировоградом заключенные пытались бежать на вертолете

Сотрудники Петровской исправительной колонии в Кировоградской области предотвратили попытку побега двух заключенных на вертолете.

Об этом сообщили в Государственной пенитенциарной службе Украины.

16 марта на территории колонии осуществил посадку вертолет. В нем находились два человека с автоматом Калашникова, который, как позднее выяснилось, оказался муляжом.

"Благодаря оперативным и профессиональным действиям дежурной смены и оперативной группы колонии вылет вертолета был заблокирован, беглецы и их пособники задержаны", - говорится в сообщении.

О чрезвычайном происшествии сразу сообщили в МВД. Сейчас с задержанными проводятся следственные действия.

"Обстановка в учреждении стабильная и управляемая", - заверили в пенитенциарной службе.

Напомним, как сообщал "Главред" в феврале из тюрьмы в поселке Стрижавка, Винницкой области, сбежал 49-летний мужчина, приговоренный к трем годам лишения свободы за кражу.