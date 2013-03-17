На Львовщине столкнулись поезда

Второй вагон пассажирского поезда получил повреждения обшивки, боковых лестниц и дверей
Пригородный дизельный пассажирский поезд № 6002 сообщением "Львов - Рава-Русская" столкнулся с маневровым поездом возле железнодорожной станции "Клепаров".
Второй вагон пассажирского поезда получил повреждения обшивки, боковых лестниц и дверей, пишет Обозреватель.
Погибших и травмированных нет. О причинах столкновения не сообщается. Задержки движения железнодорожного транспорта не было.
Напомним, 10 января, на севере Швейцарии, в 250 м от вокзала города Нойхаузен-ам-Райнфаль столкнулись два пассажирских поезда.
Местные СМИ сообщали, что травмы получили не менее 30 пассажиров.