На Киевщине в супермаркете произошло два взрыва, есть пострадавшие

На Киевщине, сегодня, 17 марта, в городе Вышгород в здании по ул.Школьная, где размещается торговый центр "Сяйво ", прогремело два взрыва.

Как сообщается, в результате взрыва начался пожар. Пожарные подразделения в течении часа пытаются ликвидировать возгорание, однако из здания до сих пор идет дым, сообщает Интерфакс-Украина.

В одноэтажном здании площадью порядка 1 тыс кв м, кроме торгового центра, также располагается и клиника. Кроме того, к зданию непосредственно прилегает здание "Ощадбанка", однако оно не пострадало. Комплекс зданий оцеплен сотрудниками патрульной милиции.

В результате происшествия есть как минимум один пострадавший - его увезла карета "скорой помощи". Кроме того, еще несколько автомобилей "скорой" дежурят у супермаркета.

По версии очевидцев произошел взрыв газа, точные причины пожара пока не известны. Представители правоохранительных органов не комментируют ситуацию.