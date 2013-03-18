В Киеве похоронили девушку, погибшую в ДТП с женой Реброва

В Киеве на Лесном кладбище похоронили 19-летнюю Евгению Веременко, погибшую в ДТП с участием жены тренера киевского "Динамо" Сергея Реброва, - Людмилы.

Однако ее мужа, Владимира Веременко медики из-за плохого самочувствия на похороны не пустили, сообщает "Обозреватель".

Издание со ссылкой на источник в правоохранительных органах также сообщает, что Людмила Реброва в момент аварии находилась за рулем в трезвом состоянии.

"Людмила Реброва, как показала предварительная экспертиза, в момент совершения ДТП была трезвой. Неизвестно, в каком состоянии находился пострадавший, так как результатов экспертизы пока нет", - рассказал источник.

Следователям поговорить как с пострадавшим, так и с Людмилой Ребровой, по словам источника, не удалось. К первому еще не пускают медики, а разговор с Ребровой должен состояться в понедельник, 18 марта.

"По факту происшествия назначены несколько экспертиз, в том числе автомобильно-техническая и трассологическая. Ведется следствие", - заверяет источник.

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Ранее "Главред" сообщал, что 14 марта на 19 км Столичного шоссе произошло ДТП с участием Людмилы Ребровой. Погибла 19-летняя девушка, которая была на пятом месяце беременности. Ее муж с травмами разной степени тяжести был госпитализирован и до сих пор находится в больнице.

По факту происшествия милицией открыто уголовное производство по ст. 286, ч. 2 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее за собой смерть потерпевшего. Виновнику грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

В ГАИ и милиции официально неохотно дают комментарии по этому ДТП, говорят, что это происшествие для них - табу. В то же время в СМИ была распространена информация, что именно автомобиль Range Rover, за рулем которого и находилась Людмила Реброва, вынесло на встречную полосу, где и произошло столкновение с "Жигули".