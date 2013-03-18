Виновного в смертельном ДТП харьковского чиновника отпустили под залог

Бывшего председателя Зачепиловского райсовета Харьковской области Олега Токаря, который устроил масштабное ДТП в Днепропетровске в прошлом году, суд отпустил под залог в 25 тыс. грн.

Решение суда стало полной неожиданностью для родственников мужчины, который погиб в том ДТП, передает ТСН.

Сын погибшего водителя говорит - с таким поворотом дела почти потерял надежду, что виновник получит хоть какое-то наказание.

Напомним, в конце ноября 2012 года Токарь за рулем внедорожника выехал на встречную полосу и разбил три машины, водитель одной из них погиб на месте, еще два человека пострадали.

Свидетели и правоохранители сразу заявили: чиновник был пьян. Впрочем, в больнице выдали справку, что он был трезв. В декабре депутаты уволили своего председателя из-за смертельного ДТП.

Видео: tsn.ua