ДТП в Донецке: лихач на BMW убил двоих человек

В ночь на вторник, 19 марта, в Донецке произошло ДТП, жертвами которого стали два человека.

Авария произошла примерно в 01.30, в Петровском районе Донецка на ул. Петровского. Возле АЗС "Параллель" 24-летний водитель BMW-520 не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в железобетонную опору.

В результате ДТП водитель получил перелом плеча и ушиб головного мозга, а пассажиры (16 и 37 лет) погибли на месте аварии.

По предварительной версии, учитывая характер механических повреждений BMW, водитель управлял автомобилем с явным превышением скорости.

Ранее "Главред" сообщал, что 30 августа в Кировском районе Донецка произошло ужасное ДТП, в результате которого, погиб водитель автомобиля "Hyundai Elantra", а девушка-пассажирка была госпитализирована с тяжелыми травмами.

фото: dai.dn.ua