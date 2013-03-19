В Черкассах полуметровым тесаком ранили журналистку

В понедельник, 18 марта, утром в Черкассах было совершено нападение с применением холодного оружия на правозащитника, 56-летнюю известную журналистку еженедельника "Вечірні Черкаси" Валентину Васильченко.

Об этом сама Васильченко рассказала УНИАН.

По ее словам неизвестная женщина ножом ранила ей голень правой ноги. Как рассказала Васильченко, она успела записать номера темно-вишневой "Тойоты", в которую села нападавшая.

Вернувшись домой, журналистка вызвала скорую и милицию. По словам Васильченко, врачи скорой помощи обработали рану, которая, по их словам, глубокая. Журналистка также поехала к судмедэкспертам, чтобы засвидетельствовать ножевое ранение. Она исключает любые бытовые мотивы преступления. Она считает, что это, вероятно, месть за ее публикации.

Как рассказала Васильченко, утром она выскочила в магазинчик. "Возвращалась домой. Вдруг почувствовала в ноге, как огнем обожгло и полилась кровь. А рядом со мной что-то звякнуло о стену дома. Я обренулась, а там лежит клинок. Длина его лезвия где-то с пол-метра, а ширина в ладонь. И рукоятка около 30 см. Я такой клинок видела только по телевизору. Он острый как бритва. Если бы попал мне в шею, то мне бы снесло голову", - рассказала журналистка изданию gazeta.ua.

Позже в милиции заявили, что журналистку порезал поломанный керамический нож, который отскочил от земли, сообщает "ПроЧерк".

Сообщается, что уже второе нападение на журналистку. 14 августа 2000 журналистку в подъезде собственного дома неизвестные избили бейсбольными битами. Виновных в нападении милиция не нашла.

фото: vechirka.ck.ua