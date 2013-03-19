В Ужгороде неизвестные избили венгерских туристов с детьми

В прокуратуру Закарпатской области с просьбой расследовать избиение в Ужгороде венгерских туристов обратилось Генконсульство Венгрии.

Об этом во вторник, 19 марта, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"В своем обращении генконсул Венгрии Йожеф Бачкаи просит прокурора области организовать проверку по факту инцидента, произошедшего 16 марта в городе Ужгороде с двумя группами венгерских туристов", – говорится в сообщении.

По поручению прокурора области, прокуратурой Ужгорода уже организована проверка по этому поводу.

По информации Закарпатской ОГА, неизвестные в Ужгороде напали и избили туристов из Венгрии, которые были с детьми.

Нападающие срывали с одежды венгров кокарды, которые были на них как символ национального праздника – Венгерской революции 1848 года, которая отмечается 15 марта. Также злоумышленники оскорбляли людей.

Напомним, 11 февраля, лидер Партии регионов в Закарпатской области был избит во дворе собственного дома в Берегово.