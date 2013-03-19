Экс-милиционеру грозит пожизненное за попытку убийства беременной

Жители Борзны Черниговской области на грани настоящего народного восстания. Горожане требуют наказания для 38-летнего бывшего милиционера и сына влиятельного местного бизнесмена-регионала Сергея Ярошенко, которого подозревают в попытке убийство беременной Оксаны Цыганок.

Об этом сообщает издание Тексты.org.ua

При этом бывший милиционер причастен к совершению трех преступлений, сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области.

"В ходе досудебного расследования покушения на убийство беременной женщины в городе Борзна установлены факты причастности подозреваемого - бывшего 36-летнего милиционера - к совершению других преступлений", - сказано в заявлении.

Согласно информации, в отношении него открыто еще два уголовных производства.

В частности, по факту смерти жительницы города Борзна в 1998 году по ч. 1 ст.115 УК и по факту нанесения телесных повреждений егерю ГП "Борзнянского лесное хозяйство" в связи со служебной деятельностью по ч. 2 ст. 350 УК.

Кроме того в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК внесены сведения по факту нарушения требований закона "О нотариате" и удостоверения договора займа между отцом подозреваемого и матерью пострадавшей в сумме 119 тысяч гривен, хотя такое соглашение не заключалось.

В прокуратуре рассказали, что утром 11 марта 21-летняя жительница Борзны получила несколько проникающих ножевых ранений в живот и тяжелую резаную рану лица. В совершении этого преступления подозревают бывшего работника милиции, который уже арестован. В отношении него открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, п.2 ч. 2. ст. 115 УК.

"Принимая во внимание сложность расследования, прокурор области назначил группу прокуроров в уголовном производстве из числа наиболее опытных работников", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как пишут "Тексты", подозреваемый Ярошенко - бывший милиционер Борзнянского райотдела милиции, служил в дежурной части, уволился в начале года в звании майор. Сын 60-летнего "регионала" Федора Ярошенко, руководителя Борзнянской ремонтно-строительного участка.

Издание также сообщает, что женщина получила такие ножевые ранения, что у нее из живота торчала нога ребенка. Медикам удалось спасти жизнь женщине, однако ребенка она потеряла.

Теперь ему грозит срок от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Ранее "Главред" сообщал, что в Одессе бывший милиционер зарезал таксиста. Теперь душегубу грозит 15 лет тюрьмы.

фото: texty.org.ua