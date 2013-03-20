ДТП в Днепропетровске: автомобиль врезался в остановку, погибли 4 человека

В среду, 20 марта, утром в Днепропетровске произошло ДТП - автомобиль насмерть сбил 4 человека, стоявших на остановке. Еще 6 человек пострадали.

Об этом со ссылкой на управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области сообщают "Комментарии".

Авария произошла около 8.00 на жилмассиве Победа.

"В результате столкновения автомобиля BMW с легковым автомобилем одна из машин выехала на остановку и совершила наезд на людей", - сообщили в управлении. По предварительным данным погибли ребенок и две женщины.

Возле остановочного комплекса произошло столкновение двух автомобилей, одно из них – BMW. Джип решил совершить маневр разворота и в него врезалась легковушка, после чего она по инерции "улетела" в киоск, сообщают "Комментарии".

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На месте происшествия работает подразделение Госслужбы по чрезвычайным ситуациям для предотвращения возгорания автомобилей. Выясняются обстоятельства ДТП.

"В остановку въехал какой-то седан, точнее в киоск, но пролетая через остановку, судя по тому, что на дорогу упал холодильник с напитками, все напитки по всей дороге валялись. Машина торчала в киоске. Поскольку за рулем была - не было возможности рассмотреть марку и подробности. Увидела двух трупов, один из них - пожилая женщина. Второго даже не запомнила, в таком шоке была после увиденного. Джип стоял перед остановкой у въезда во дворы, перпендикулярно движению. То ли кто-то кого-то подрезал, то ли он просто уже остановился после случившегося, наверняка люди в рассыпную бросились.. ", - пишет пользователь Ya_Luda на городском форуме.

Позже милиция задержала на 60 часов водителей 1978 и 1955 годов рождения. До выяснения обстоятельств ДТП обоим водителям будет сообщено о подозрении в совершении ДТП.

Ранее "Главред" сообщал, что на скоростной автотрассе под Днепропетровском произошло ДТП, в результате которого погибло 3 граждан России.

фото: youtube.com, видео: video.online.u