В Днепропетровске задержаны водители, устроившие ДТП, где погибли 4 человека

Водителей 1978 и 1955 годов рождения задержали на 60 часов
В Днепропетровске были задержаны водители джипа и легкового автомобиля BMW, которые устроили ДТП, в котором погиби 4 человека, а еще 6 человек пострадали.
Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области сообщают "Днепропетровск. Комментарии".
Издание пишет, что на 60 часов задержаны водители 1978 и 1955 годов рождения. До выяснения обстоятельств ДТП обоим водителям будет сообщено о подозрении в совершении ДТП.
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Ранее "Главред" сообщал, что сегодня утром на жилмассиве Победа-3 BMW протаранил остановку и киоск на остановке, есть погибшие (ВИДЕО).
фото: 34.ua