Свидетели рассказали ужасные подробности ДТП в Днепропетровске

Свидетели ДТП в Днепропетровске, в котором погибли четыре человека, а еще пять были травмированы, рассказали, что протаранившая остановку общественного транспорта BMW размазала ребенка о киоск.

Как написал на городском форуме Днепропетровска "Кельвин": "Женщина в белом наверное даже испугаться не успела, стоит спиной. А девочку в синем тупо размазало об киоск".

"Девчонка молодая в белой куртке первая приняла удар, но, вроде, её я не видела под покрывалами", - написала на форуме "Оливия".

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По словам пользователя форума "Кошка-Мышка" BMW из киоска вырезали болгаркой.

Прокурор Днепропетровской области Наталья Марчук рассказала, что при столкновении легковушки BMW и джипа Nissan X-Trail на жилмассиве Победа-3 около 8.00 погибли 4 человека, из них – 9-летний ребенок, пострадали 5 человек, среди которых 16-летний подросток, сообщает "Интерфакс-Украина".

Ранее "Главред" сообщал, что сегодня утром на жилмассиве Победа-3 BMW протаранил остановку и киоск на остановке, есть погибшие (ВИДЕО).

фото: 34.ua