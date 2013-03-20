Опубликованы фото ДТП в Днепропетровске, где погибли 5 человек

В среду, 20 марта, утром в Днепропетровске произошло жуткое ДТП – при столкновении легковушки BMW и джипа Nissan X-Trail погибли 5 человека, из них – 9-летний ребенок, пострадали 4 человек, среди которых 16-летний подросток.

Возле остановочного комплекса, где расположен небольшой киоск, джип попытался совершить разворот, однако в него врезалась легковушка, после чего она по инерции "улетела" в киоск.

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По словам пользователя форума Кошка-Мышка BMW из киоска вырезали болгаркой.

Также напомним, что позже милиция задержала на 60 часов водителей 1978 и 1955 годов рождения. До выяснения обстоятельств ДТП обоим водителям будет сообщено о подозрении в совершении ДТП.

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фото: 34.ua