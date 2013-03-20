Количество жертв ДТП в Днепропетровске возросло до пяти. Несколько минут назад в больнице скончалась еще одна пострадавшая.

В больнице остаются травмированные пешеходы, сообщают "Подробности".

Ранее "Главред" сообщал, что 20 марта произошла жуткая авария. При столкновении легковушки BMW и джипа Nissan X-Trail сразу погибли 4 человека, из них – 9-летний ребенок, пострадали 5 человек, среди которых 16-летний подросток.

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Также напомним, что позже милиция задержала на 60 часов водителей 1978 и 1955 годов рождения. До выяснения обстоятельств ДТП обоим водителям будет сообщено о подозрении в совершении ДТП.

фото: 34.ua