В днепропетровском ДТП виновны оба водителя - прокуратура

В жутком ДТП в Днепропетровске, в котором погибли 5 человек, а еще четыре оказались на больничной койке, виновны оба водителя.

Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области сообщает УНИАН.

"Поскольку по результатам первоочередных действий уже есть основания полагать, что ДТП совершено по обоюдной вине, принято решение о вручении сообщения о подозрении обоим водителям. Будет решен вопрос об их задержании в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - сообщает пресс-служба.

Все подробности ДТП в Днепропетровске ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ

Начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек).

Для выявления обстоятельств дела создана группа процессуальных руководителей во главе с начальником отдела прокуратуры Днепропетровской области.

Также напомним, что позже милиция задержала на 60 часов водителей 1978 и 1955 годов рождения. До выяснения обстоятельств ДТП обоим водителям будет сообщено о подозрении в совершении ДТП.

Ранее "Главред" сообщал, что сегодня утром в Днепропетровске в результате столкновения двух автомобилей один из них - BMW - выехал на остановку и совершил наезд на стоявших там людей. Сразу погибли ребенок и трое взрослых. Позже в больнице скончалась еще одна женщина.

Больше фото аварии СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ.

фото: 34.ua