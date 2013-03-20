Врач рассказал о состоянии пострадавших в ДТП в Днепропетровске

Главврач Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко рассказал, что 28-летняя женщина, пострадавшая в резонансном ДТП, скончалась в больнице из-за того, что у нее было более 20 переломов.

"К сожалению, спасти пострадавшую не удалось", – цитируют Рыженко местные СМИ.

Сейчас в областной больнице находятся 2 женщины, пострадавшие в результате аварии. У женщины 1962 г.р. тяжелое состояние, женщина 1947 г.р. находится в состоянии средней тяжести.

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Еще один травмированный в ДТП мужчина был госпитализирован в 16-ю горбольницу, а 17-летний парень находится в областной детской клинической больнице.

Еще одна пострадавшая – женщина – продавец в киоске, в который врезался автомобиль. Медики оказали ей помощь на месте, от госпитализации она отказалась.

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Ранее "Главред" сообщал, что по предварительным данным прокуратуры, в ДТП виноваты оба водителя. Жертвы ДТП помимо 28-летней женщины, которая скончалась в Мечниково: 9-летний мальчик и две женщины погибли на месте, еще одна 25-летняя девушка – по пути в больницу.

Позже оказалось, что в ДТП погибли мать с сыном, которые ехали в школу.