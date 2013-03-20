Подробности ДТП в Днепропетровске: среди погибших были мать с сыном

История с ДТП в Днепропетровске, где погибли пять человек, продолжает обрастать подробностями. Оказалось, что столкнувшаяся с джипом Nissan X-Trail легковушка BMW убила мать 28-летнюю мать с 9-летним сыном, которые ехали в школу (ВИДЕО).

Об этом сообщают пользователи форума Днепропетровска.

"Женщина с ребенком, которых убили, мама и сын, ехала на работу в 35 школу (работает там секретарем, кажется), а сын, 9 лет, на уроки…", - написала пользователь Наталюся.

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Эту информацию подтверждает другой пользователь под ником Парафинчик: "Позвонила классный руководитель моей дочери и сообщила страшную новость - погибла сотрудница и ее сын, ученик 3-го класса, школа №35".

А пользователь форума Vesna написала: "Несколько минут назад в Мечникова умерла сестра моей невестки. Мать, сестра, муж и 4-летний сын остались без дочери, мамы, сестры и жены. В апреле ей должно было исполнится 29 лет".

Ранее "Главред" сообщал, что молодая женщина скончалась в больнице. Как рассказал главврач ОКБ им. Мечникова Сергей Рыженко, у нее было более 20 переломов.

фото: 34.ua