Названы имена всех погибших и пострадавших в ужасном ДТП в Днепропетровске

20 марта 2013, 19:56

Журналистам стали известны имена всех погибших и пострадавших в результате ужасной аварии в Днепропетровске.

Стали известны имена всех погибших и пострадавших

Стали известны имена всех погибших и пострадавших в ужасном ДТП, которое произошло утром 20 марта в Днепропетровске.

Об этом сообщает днепропетровский сайт 056.ua.

Напомним, после столкновения легковых автомобилей на проезжей части одна из них протаранила киоск на остановке общественного транспорта. Погибли пять человек, еще пятеро пострадали.

Все подробности, фото и видео с места ДТП смотрите здесь.

Четыре человека погибли на месте, пятая пострадавшая умерла в больнице.

В результате аварии погибли:

Замурейко Людмила Борисовна, 1963 года рождения, погибла на месте ДТП;

Губа Кирилл Владиславович, 2003 года рождения, погиб на месте ДТП;

Губа Вера Георгиевна, 1979 г.р. от полученных травм погибла на месте ДТП;

Твердохлеб Маргарита Александровна, 1939 г.р., от полученных травм погибла на месте ДТП;

Стежко Ольга Анатольевна, 1984 г.р. Скончалась после госпитализации.

Свидетели рассказали ужасные подробности ДТП в Днепропетровске

Пострадавшие:

Дорошков Олег Олегович, 1961 г.р., с диагнозом открытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, ушиб таза.

Писаренко Алексей Сергеевич, 1996 года рождения, с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, закрытый перелом костей носа, перелом левой кисти, ссадины лица.

Лапшина Галина Иосифовна, 1962 года рождения, закрытая черепно-мозговая травма, многочисленные переломы ребер слева, перелом обеих предплечий, перелом правой берцовой кости, перелом левой голени.

Шкребец Нина Алексеевна, 1947 года рождения, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, будет лечиться амбулаторно.

Горбун Екатерина Геннадиевна, 1995 года рождения: ушибы, будет проходить амбулаторное лечение. 

Опубликованы фото ДТП в Днепропетровске

Отметим, авария произошла после того, как возле остановке джип попытался совершить разворот, однако в него врезалась легковушка, которая после этого по инерции "улетела" в киоск. 

Милиция задержала на 60 часов обоих водителей, 1978 и 1955 годов рождения. Прокуратура заявила, что поскольку "по результатам первоочередных действий уже есть основания полагать, что ДТП совершено по обоюдной вине, принято решение о вручении сообщения о подозрении обоим водителям".

фото: 34.ua

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