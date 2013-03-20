На Херсонщине чиновник сбил пешехода и утопил его в море

В Херсонской области чиновник сбил пешехода, и, чтобы скрыть следы преступления, утопил тело в море.
В Херсонской области чиновник экологической инспекции сбил человека и, чтобы скрыть следы своего преступления, утопил тело в море.
Об этом со ссылкой на областную прокуратуру сообщает УНИАН.
Как выяснилось, 16 марта 44-летний житель села Стрелковое Генического района вышел из дома на работу и не вернулся.
На следующий день об исчезновении мужа в милицию сообщила его жена.
Впоследствии обратился коллега пропавшего, который работал водителем, и сообщил, что, возвращаясь с работы, нашел его ботинок.
При выезде на место находки неподалеку были обнаружены характерные следы ДТП и волочения тела.
В результате следственных действий милиция выяснила, что наезд на человека совершил 30-летний инспектор Государственной Азовской экологической инспекции.
Виновник ДТП, скрыв труп за мусорным баком, скрылся с места происшествия, однако позже он, сменив поврежденный автомобиль на служебный, вернулся.
Загрузив тело в машину, инспектор выехал на берег Азовского моря, переместил труп на катер и сбросил в море в 15 км от берега.
Сейчас милиция предпринимает меры, чтобы достать тело мужчины из моря.
Ведется досудебное расследование дела.
У погибшего остался несовершеннолетний ребенок.