На Херсонщине чиновник сбил пешехода и утопил его в море

В Херсонской области чиновник экологической инспекции сбил человека и, чтобы скрыть следы своего преступления, утопил тело в море.

Об этом со ссылкой на областную прокуратуру сообщает УНИАН.

Как выяснилось, 16 марта 44-летний житель села Стрелковое Генического района вышел из дома на работу и не вернулся.

На следующий день об исчезновении мужа в милицию сообщила его жена.

Впоследствии обратился коллега пропавшего, который работал водителем, и сообщил, что, возвращаясь с работы, нашел его ботинок.

При выезде на место находки неподалеку были обнаружены характерные следы ДТП и волочения тела.

В результате следственных действий милиция выяснила, что наезд на человека совершил 30-летний инспектор Государственной Азовской экологической инспекции.

Виновник ДТП, скрыв труп за мусорным баком, скрылся с места происшествия, однако позже он, сменив поврежденный автомобиль на служебный, вернулся.

Загрузив тело в машину, инспектор выехал на берег Азовского моря, переместил труп на катер и сбросил в море в 15 км от берега.

Сейчас милиция предпринимает меры, чтобы достать тело мужчины из моря.

Ведется досудебное расследование дела.

У погибшего остался несовершеннолетний ребенок.