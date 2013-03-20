Виновникам кровавого ДТП в Днепропетровске грозят 10 лет тюрьмы

Виновникам аварии на остановке в Днепропетровске, где погибли пять человек, грозит до десяти лет тюрьмы.

Соответствующее наказание предусмотрено статьей, по которой открыто уголовное производство, передает ТСН.

На видео с регистратора случайного свидетеля аварии четко видно, как именно произошло ДТП: поворачивая, водитель Nissan не убедился в безопасности маневра и выехал на встречную полосу, где как в это время на большой скорости несся BMW.

"Он летел со скоростью звука", - рассказали очевидцы аварии.

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От удара BMW выбросило прямо на остановку, где стояли люди.

"Я нагнулась, что-то хотела писать, я не помню, и вдруг такой удар. Я стала к двери бежать, а дверь заклинило, я начала кричать, мужчина открыл дверь", - рассказала продавщица одного из киосков.

Кроме нее, в больнице находятся 16-летний парень и мужчина - у них сотрясение мозга и переломы, но угрозы для жизни нет.

"Мальчик не помнит, что с ним случилось, к счастью. Такое бывает при черепно-мозговых травмах, как защитная реакция организма, которая и позволяет пережить такие стрессовые ситуации", - рассказали врачи.

Свидетели рассказали ужасные подробности ДТП в Днепропетровске

Еще одна пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии после операции.

"Более двух десятков переломов, травмы нижних конечностей, головы, грудной клетки, селезенки, почек", - перечислил главврач.

При этом оба водителя остались невредимыми – их спасли подушки безопасности. За рулем служебного внедорожника находился 55-летний водитель одного из научно-исследовательских институтов города. За рулем легковушки был 40-летний частный предприниматель.

Опубликованы фото ДТП в Днепропетровске

"Предварительное впечатление – трезвые. Мы видим, что обоюдная будет вина скорее всего", - отметил руководитель УМВД в Днепропетровской области Виктор Бабенко.

В прокуратуре поддерживают версию милиции.

"Поскольку не определено, что есть несомненная вина одного из водителей, и возможна обоюдна вина, мы решили вопрос о сообщении о подозрении в отношении двух водителей", - отметила прокурор Днепропетровской области.

Оба водителя находятся в СИЗО, пока они задержаны на 72 часа. До тех пор следствие должно установить степень вины каждого, поэтому суд будет решать вопрос о мере пресечения.

Уголовное производство начали по статье, которая предусматривает до 10-ти лет лишения свободы.

Как сообщал "Главред", ранее стали известны имена всех погибших и пострадавших в ужасном ДТП, которое произошло утром 20 марта в Днепропетровске.



фото: 34.ua, видео: tsn.ua