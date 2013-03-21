Один из виновников ужасного ДТП в Днепропетровске работал VIP-представителем

Один из виновников страшной аварии в Днепропетровске, владелец рокового BMW Ярослава В., который 20 марта сбил на остановке людей, работал VIP-представителем в торговой компании, пишет Сегодня.

Изданию удалось обнаружить одно из резюме, которое водитель размещал в Интернете несколько лет назад.

О себе он тогда написал, что работал VIP-представителем в торговой компании и имеет опыт оптовых продаж стройматериалов.

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Также удалось разыскать его бывшую тещу. Однако, женщина не захотела ничего говорить о своем зяте.

"Не поддерживаем с ним отношений, и, наверное, к лучшему", - ответила женщина и отказалась о нем говорить.

Напомним, в Днепропетровске джип Nissan, поворачивая влево на трассе, сбил мчащийся (по словам очевидцев, на скорости около 100—130 км/ч вместо положенных 60 по городу) BMW.

Сила удара была настолько сильной, что BMW выбросило на остановку, мимо которой он проезжал. В этот момент там стояли 11 человек, пятеро из них погибли.

Ужасная авария в Днепропетровске: СПИСОК погибших и пострадавших



Милиция задержала на 60 часов обоих водителей, 1978 и 1955 годов рождения. Прокуратура заявила, что поскольку "по результатам первоочередных действий уже есть основания полагать, что ДТП совершено по обоюдной вине, принято решение о вручении сообщения о подозрении обоим водителям".