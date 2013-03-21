ДТП на Херсонщине: погибли три человека

В среду, 20 марта, в Херсонской области произошло ДТП, жертвами которого стали три человека. Авария произошла около 18 часов на 59 км автодороги Марьянское – Берислав, когда столкнулись две легковушки.

По предварительным данным водитель Ford Focus не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в Toyota Camry.

Вследствие ДТП водитель и пассажир "Тойоты", а также пассажир "Форда" погибли. Водитель и пассажир "Форда", а также еще один пассажир "Тойоты" получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в больницу. По факту ДТП ведется следствие.

Ранее "Главред" сообщал, что 20 марта в Днепропетровске произошло ДТП, жертвами которого стали пять человек. Все подробности аварии ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ.

фото: sai.gov.ua