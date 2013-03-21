На Днепропетровщине мажоры на джипе обстреляли маршрутку

В Днепропетровской области в центре города Новомосковска из проезжающего джипа неизвестные открыли стрельбу по стоящему на остановке "Спринтеру" с пассажирами.

В салоне началась паника. Стекло среднего окна "Спринтера" превратилось в стеклянное месиво, а по центру зияла небольшая дырочка, сообщает fraza.ua.

"Я начал расспрашивать пассажиров, все ли с ними в порядке. И тут одна из женщин побледнела, начала показывать на свою руку. Мол, болит и печет в области плеча. Сняли с нее куртку. Смотрим — рана от пули...", - рассказал водитель маршрутки Николай.

Медная пуля, которую достали из руки женщины, была в диаметре 9 миллиметров. Значит, она была из боевого оружия.

В ГУМВД Новомовсковска говорят, что факт причиненных телесных повреждений был зарегистрирован в тот же вечер. Однако в сводке областного управления милиции он не прошел.

"Не нужно думать, что это был выстрел из пистолета Макарова или еще из чего-нибудь такого. Скорее всего, это было пневматическое оружие", — сообщила помощник начальника ЦОС ГУМВД Новомосковска Татьяна Попова.

Напомним, 20 марта, утром в Днепропетровске произошло жуткое ДТП – при столкновении легковушки BMW и джипа Nissan X-Trail погибли 5 человека, из них – 9-летний ребенок, пострадали 4 человек, среди которых 16-летний подросток.