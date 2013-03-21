На место жуткого ДТП в Днепропетровске несут цветы, а на тротуаре еще осталась кровь

Сегодня, 21 марта, родственники погибших в смертельного ДТП в Днепропетровске принесли на место трагедии цветы и свечи.

На тротуаре и на земле все еще можно увидеть следы крови. А на остановке днепропетровцы, как и раньше, ожидают общественный транспорт, сообщает 056.ua.

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Ранее "Главред" сообщал, что в среду, 20 марта, произошло страшное ДТП. Джип Nissan, поворачивая влево на трассе, сбил мчащийся (по словам очевидцев, на скорости около 100—130 км/ч вместо положенных 60 по городу) BMW.



Сила удара была настолько сильной, что BMW выбросило на остановку, мимо которой он проезжал. В этот момент там стояли 11 человек, пятеро из них погибли.



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Милиция задержала на 60 часов обоих водителей, 1978 и 1955 годов рождения. Прокуратура заявила, что поскольку "по результатам первоочередных действий уже есть основания полагать, что ДТП совершено по обоюдной вине, принято решение о вручении сообщения о подозрении обоим водителям".

фото: 056.ua