В Украине арестован убийца российских милиционеров

В Украине задержан лидер банды, подозреваемый в убийстве двух московских милиционеров семь лет назад.

Об этом со ссылкой на пресс-центр МВД РФ сообщает "Украинская правда".

"Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России при содействии украинских коллег задержали в украинском Мелитополе лидера организованной группы, который подозревается в убийстве двух сотрудников ГУВД Москвы в 2006 году", - сказал сотрудник пресс-центра.

В МВД напомнили, что нападение на наряд патрульно-постовой службы было совершено в апреле 2006 года. В милицию позвонили жильцы одного из домов на Кировоградской улице, сообщив, что из квартиры на первом этаже доносятся крики о помощи.

На место происшествия была выслана патрульная машина. В момент, когда милиционеры заходили в подъезд, преступники открыли по ним огонь из автоматического оружия. На месте погиб один сотрудник милиции, второй получил ранения и скончался по дороге в больницу.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых в совершении преступления. Они были объявлены в международный розыск и заочно арестованы", - сказал представитель МВД России.

"В рамках оперативных мероприятий установлено местонахождение одного из разыскиваемых - 46-летнего лидера организованной группы, ранее судимого гражданина Грузии. В настоящее время решается вопрос об его экстрадиции в Россию", - добавил он.

Розыск остальных участников нападения продолжается.

Ранее "Главред" сообщал, что в начале марта Украине был задержан российский криминальный авторитет Коля Бес.

фото: obozrevatel.com