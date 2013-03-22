ДТП на Херсонщине: автобус врезался в грузовик, есть погибший и раненые

В ночь на пятницу, 22 марта, в Херсонской области произошло ДТП - автобус с тридцатью пассажирами столкнулся с грузовиком. Один пассажир автобуса погиб, еще двое получили телесные повреждения.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Департамента ГАИ МВД, сообщает УНИАН.

Авария произошла около полуночи на 88 км автодороги Марьянское – Берислав, когда рейсовый автобус Mercedes-Benz столкнулся с грузовиком MAN.

Автобус двигался по маршруту "Харьков – Одесса". На момент совершения происшествия в этом транспортном средстве находилось 30 пассажиров.

В результате ДТП один пассажир автобуса погиб, еще двое получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в больницу. Продолжается следствие.

Ранее "Главред" сообщал, что в среду, 20 марта, в Херсонской области произошло ДТП, погибли три человека. Авария произошла около 18 часов на 59 км автодороги Марьянское – Берислав, когда столкнулись две легковушки.

фото: sai.gov.ua