Таинственное убийство в Ровно: зарезаны две сатанистки и кошка

В Ровно милиция расследует загадочную смерть двух женщин, чьи тела нашли в доме по улице Волынской Дивизии. В их квартире нашли оккультную литературу, а на потолке и на стенах - странные рисунки и наклеенную бумагу со странными надписями.

53-летняя мать и ее 29-летняя дочь уже несколько дней не появлялись на людях и вообще не выходили из квартиры. Соседи пытались звонить к ним в дверь, но никто не открывал. Жители забеспокоились и вызвали милицию, сообщает Gazeta.ua.

"Жители дома сами позвонили в горотдел и сообщили, что давно уже не видели своих соседок. К тому же, люди заметили, что от их квартиры распространяется довольно неприятный запах - как будто там что-то гниет и разлагается, - рассказали в пресс-центре областного управления милиции. - Правоохранители приехали, однако двери в дом были закрыты. Пришлось вызывать спасателей, чтобы зайти внутрь".

Увиденное шокировало даже милиционеров - в небольшой квартире они нашли изувеченные тела матери и дочери. Обе женщины имели ножевые ранения. А неподалеку от них нашли еще и зарезанного кота. По полу были разбросаны шприцы и медикаменты. Удивило еще и то, что входная дверь в квартиру была закрыта изнутри.

"Соседи называют семью странной и скандальной - они были замкнутыми, не любили общаться с другими жителями, - добавляет начальник областной милиции Василий Лазутко. - Причины смерти женщин станут известны после вскрытия. Пока открыто уголовное производство по статье 115 - умышленное убийство".

Следователи рассматривают несколько версий гибели женщин. Одна из них - проведение какого-то ритуала. Ведь при осмотре помещения в шкафу обнаружили немало оккультной литературы, а на потолке и на стенах - странные рисунки и наклеенную бумагу со странными надписями.

Ранее "Главред" сообщал, что в Ровенской области повесилась 20-летня девушка-гот. Рядом с ней была обнаружена предсмертная записка: "Мама, папа, простите, что была блудным сыном".

фото: gazeta.ua