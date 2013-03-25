На Днепропетровщине неизвестные захватили школу

В городе Новомосковск Днепропетровской области неизвестные молодые люди спортивного телосложения захватили здание школы, забаррикадировали выход и не выпускали из здания 7 учителей.

Об этом сообщает "Днепропетровск.Комментарии".

При этом директору школы, который страдает хроническим сердечнососудистым заболеванием, стало плохо и пришлось вызывать скорую, однако захватчики не допустили врачей к директору.

Как стало известно, захват школы произошел около 18 часов 22 марта.

Группа молодых людей заявила, что они являются собственниками здания и забаррикадировали вход в школу, в которой находились преподаватели.

Человек, который заявлял свои права на помещение, предоставил единственный документ – договор аренды.

На место оперативно прибыл мэр города и сотрудники прокуратуры, которые не смогли войти в школу. Зампрокурора города проник внутрь через окно, предъявил документы и потребовал открыть дверь.

Когда прибыл наряд милиции, восемь спутников "арендатора" сбежали, а трое не смогли предоставить ни документов, удостоверяющих их личность, ни документов, подтверждающих их право находиться на территории школы и, тем более, держать ее работников в заложниках.

Трое молодых людей оказали сопротивление милиции и были задержаны для установления личности.

О других подробностях этого происшествия пока не сообщалось.

Как известно, спор за здание школы, расположенного в центре города, идет с 2008 года, когда дом был продан как нежилое помещение. На данный момент идут судебные разбирательства по поводу этого здания.

20 депутатов Новомосковского горсовета по решению сессии обратились в Генпрокуратуру с просьбой провести расследование по факту незаконного отчуждения здания, однако пока окончательное решение не вынесено.

По словам мэра Новомосковска Сергея Мороза, "в городе незаконно отчуждено 170 зданий, и за этим стоит 3 человека, один из которых депутат Днепропетровского областного совета".