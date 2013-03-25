В Крыму из-за шторма закрыты все порты и Керченский пролив

Крымские порты перекрыты из-за сильного шторма.

По словам Анатолия Могилева, все спасательные службы работают в усиленном режиме, сообщили в пресс-службе главы крымского правительства.

"В Крыму все службы работают в усиленном режиме. Дорожные службы справляются с ситуацией. В качестве превентивных мер Керченский пролив закрыт для прохода судов", - заявил Могилев.

Кроме того, из-за сильных порывов ветра временно приостановлена работа морских портов.

Напомним, что на сегодня, 25 марта, в Крыму и Приазовье было объявлено штормовое предупреждение.

Сейчас средняя температура на полуострове составляет 2 градуса мороза.

По данным синоптиков, 25 марта на территории Крыма ожидаются сильные осадки, местами с налипанием мокрого снега и гололедом, а также усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В этой связи жителей и гостей полуострова просят соблюдать основные правила безопасности: при порывах ветра не находиться вблизи линий электропередач, старых построек и сухих деревьев.

ГАИ обратилась к водителям с просьбой помнить: управление автомобилем во время таких погодных условий требует особой внимательности и осторожности.