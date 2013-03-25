Жуткое ДТП на Херсонщине: на трасе перевернулся автобус с пассажирами

Сегодня, 25 марта, в Херсонской области на 67-м километре автодороги Каховка – Каменка-Днепровская произошло ДТП.

Как сообщили в пресс-службе ГоcЧС, водитель микроавтобуса Mercedes-410 не справился с управлением и съехал с дороги.

В результате дорожной аварии погибли 3 человека и 14 пострадали. Микроавтобус перевозил 22 рабочих на полевые работы в пгт Горностаевка.

Пострадавшие доставлены в Горностаевскую (2 человека) и Великолепетихскую (12 человек) центральные районные больницы.

"На месте события работали оперативные группы службы гражданской защиты Великолепетихском района, райотдела Управления МВД, ГАИ", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, 20 марта, в Херсонской области чиновник сбил пешехода, и, чтобы скрыть следы преступления, утопил тело в море.

фото; видео: 24tv.ua