В Крыму неизвестные обстреляли рейсовый автобус, следовавший из Джанкоя в Керчь. Никто из пассажиров не пострадал.

Об этом со ссылкой на очевидца происшествия сообщает керченский городской сайт.

Как рассказал один из пассажиров, который был в автобусе вместе с женой и годовалым сыном, "автобус выехал из Джанкоя и, согласно расписанию, заехал в поселок Ленино. Выезжая оттуда, мы услышали глухой звук, после которого стекло потрескалось и начало рассыпаться на мелкие кусочки", - отметил он.

По его словам, автобус проезжал мимо жилого массива, однако, по просьбе пассажиров, водитель не остановил транспортное средство.

"Никто в автобусе не пострадал и все хотели скорее попасть домой. Водитель лишь сообщил о происшествии на станцию и продолжил путь в Керчь", - уточнил пассажир Роман.

Он также рассказал, что когда автобус стал набирать скорость, осколки разбитого окна стали осыпаться в салон и водителю пришлось полностью выбить стекло.

Напомним, 17 марта в Днепропетровской области в центре города Новомосковска из проезжающего джипа неизвестные открыли стрельбу по стоящему на остановке "Спринтеру" с пассажирами.